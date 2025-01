Flüchtlingsrat kritisiert "rücksichtslose" Abschiebungen aus Sachsen!

Der Sächsische Flüchtlingsrat kritisiert "rücksichtslose Abläufe" im Zuge zweier Abschiebungen von Familien nach Venezuela. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die erste Abschiebung sei bereits am 19. Dezember vollzogen worden, als es für Damarys C., ihren Sohn Santiago (11) und ihren Ehemann Euler C. aus Löbau (Landkreis Görlitz) zurück in ihr Heimatland Venezuela gegangen sei, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Am 7. Januar sei auch das Ehepaar Juan und Lucilla M. aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen) zurück in das südamerikanische Land abgeschoben worden. In beiden Fällen seien die gesundheitlichen Probleme von Betroffenen ignoriert worden, lautet der Vorwurf.

So habe Euler C. mit "schweren Herzproblemen" zu kämpfen gehabt, Lucilla M. sei bereits für eine Knieoperation in Deutschland eingeplant gewesen und ihr Mann Juan sei an Diabetes erkrankt.



Abseits der Gesundheitszustände der Venezolaner verweist der Flüchtlingsrat auf weitere "rücksichtslose Abläufe" im Zuge der vollzogenen Abschiebungen. So hätten beide Familien große Anstrengungen unternommen, sich im Freistaat und in Deutschland gut zu integrieren - etwa in Form von regelmäßigen Besuchen eines Deutschkurses.

Zwei weitere Sachverhalte werfen ebenfalls Fragen auf.