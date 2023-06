"Fördermittel-Wahnsinn"! Zorniger Bürgermeister will jetzt klagen

Grimmas Bürgermeister Matthias Berger (55, parteilos) hat die Faxen langsam dicke - überall fehlen Fördergelder. © Ralf Seegers

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass einigen Bürgermeistern die Hutschnur platzt. Grimmas OB Matthias Berger (55, parteilos) prangert jetzt mit scharfen Worten den ineffektiven "Fördermittel-Wahnsinn" an, Amtskollegen stimmen ihm zu.

Dem Stadtchef von Sachsens viertgrößter Gemeinde (nach Fläche) flatterten seit Anfang des Jahres ungewöhnlich viele Absagen zu Fördermitteln auf den Schreibtisch.

Berger: "Bisher kam wenig, aber dieses zumindest kontinuierlich. Es gab ein gewisses Kontingent, mit dem man rechnen konnte." Das habe sich nun geändert. "In diesem Jahr erreichte der Fördermittelwahnsinn seinen Höhepunkt. So eine Häufung an Ablehnungen gab es noch nie."



Das bedeutet, dass in Grimma derzeit vier komplett durchgeplante Millionen-Projekte auf Eis liegen: der geplante Kindercampus in Mutzschen, ein Schulerweiterungsbau in Hohnstädt, die Entlüftungs-Anlage in der Grundschule "Bücherwurm" und die Sanierung der 120 Jahre alten und denkmalgeschützten Sporthalle in Nerchau.

"Wir reden hier nicht über Spaßeinrichtungen und Luxus. Es geht um Schulen und Infrastruktur", macht sich das Stadtoberhaupt Luft.