Frau klaut EC-Karte und hebt Batzen Geld ab: Polizei Görlitz jagt Diebin

Wer kennt diese Frau? Sie soll in einem Supermarkt eine Kundin beklaut haben. © Polizei Görlitz

Am 14. Juni 2023 ging eine bisher noch unbekannte Frau in einem Supermarkt an der Dresdener Straße in Ottendorf-Okrilla auf Diebestour.

Die Täterin klaute die Bankkarte aus der Tasche einer Frau und hob anschließend fast 1000 Euro vom Konto ab.

Bislang konnte die Polizei noch nicht herausfinden, wer die Diebin ist.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen: