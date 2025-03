Frauentag in Sachsen: Wo der Freistaat spitze ist

Frauen erobern zunehmend auch traditionelle Männerberufe, die oft besser bezahlt werden als typische Frauenberufe. (Symbolbild) © imago/Westend61

Bei der Vollzeitbeschäftigung haben Frauen nur einen Anteil von 33,5 Prozent. Hingegen sind 75,2 Prozent der Teilzeitbeschäftigten Frauen.

"Frauen sind häufiger teilzeitbeschäftigt als Männer. Sie entscheiden sich oft wegen der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen oder wegen weiteren persönlichen oder familiären Verpflichtungen für eine Teilzeitbeschäftigung", erklärt Klaus-Peter Hansen (62), Vorsitzender der Geschäftsführung der BA Regionaldirektion Sachsen.

"Deshalb bewerte ich die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung differenziert. Die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten ist gut, wenn sie auf Wunsch der Beschäftigten erfolgt. Kritisch ist die Teilzeitarbeit nur, wenn sie erzwungen ist."

Am häufigsten arbeiten Frauen in personenbezogenen Dienstleistungsberufen. Aber es gibt auch immer mehr Frauen in Männerdomänen. So ist zum Beispiel die Beschäftigungszahl von Frauen im Bereich der Mechatronik/Automatisierungstechnik von 2013 bis 2024 um über 150 Prozent gestiegen. Einen signifikanten Anstieg verzeichnen zudem IT- und Malerberufe sowie die Metallerzeugung.

Immerhin: Laut BA Sachsen liegt im Freistaat der Frauenanteil auf der ersten Führungsebene inzwischen bei etwa 35 Prozent, auf der zweiten Führungsebene bei 46 Prozent.