Freibad-Saison in Sachsen ist ins Wasser gefallen: Wie es jetzt weitergeht

Leipzig/Dresden/Chemnitz - Die Freibäder ziehen zum Ende der Sommerferien in Sachsen eine durchwachsene Bilanz. Der großteils verregnete und kühle Hochsommer hat dafür gesorgt, dass die Besucherzahlen unter den Erwartungen blieben.

So volle Freibäder hat man in Sachsen in diesem Sommer nicht oft gesehen. © Sebastian Kahnert/dpa

Dazu komme noch, dass auch der Mai und der Juni schon wechselhaft gewesen seien, erklärte der Sprecher der Dresdner Bäder, Lars Kühl. "Im Saison-Endspurt hoffen wir auf Sommerwetter und möglichst wenig Regen, sodass uns noch viele Gäste besuchen."

Bis Mitte August kamen gut 220.000 Menschen in die Freibäder in der Landeshauptstadt – weniger als erhofft. Ein abschließender Vergleich zum Vorjahr sei erst am Saisonende möglich.

"Wir werden aber wahrscheinlich niedrigere Besucherzahlen erzielen als im Vorjahr, welches ein durchschnittliches für uns war", so Kühl.

Die Saison ende in Dresden planmäßig am 3. September. Sollte sich bis dahin anhaltendes Sommerwetter abzeichnen, sei es denkbar, einige Freibäder länger geöffnet zu lassen.