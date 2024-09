Freibadsaison vorbei? Jetzt heißt es "Bahn frei" für die Hunde in Sachsen

Sonst haben Hunde keinen Zutritt in Freibäder. (Symbolbild) © 123rf / Dmosreg

Vielerorts kommen einmal im Jahr auch die Vierbeiner in den Genuss, ins kühle Nass zu springen. Denn normalerweise sind Hunde in Freibädern nicht erlaubt.

Beim Hundebaden dürfen aber neben den Vierbeinern auch die Besitzer mit ins Wasser, sagte Andreas Schmidt vom Förderverein Freibad Penig.

In Chemnitz fand das sogenannte Pfötchenschwimmen im Freibad Wittgensdorf bereits am vergangenen Sonntag statt. Dort dürfen die Hunde immer am ersten Sonntag nach der offiziellen Freibadsaison ihre Runden drehen.

In anderen Freibädern steht das "Hundebaden" noch an. So werden die Hunde und ihre Besitzer in Cunewald am 22. September oder in Penig am 28. September zum Schwimmen eingeladen.

Aber auch in anderen Teilen Sachsens gibt es im Laufe des Septembers die Möglichkeit, mit den Vierbeinern ins Freibad zu gehen.