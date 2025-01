Fester, dünner und leichter! Sächsische Firma macht Glas mit Pökelsalz haltbar

Freiberg - Mit Pökelsalz zum Superglas - eine kleine Firma tritt an, um einem Material neue Dimensionen zu eröffnen: "Die Technologie hat das Potenzial, den Weltmarkt auf den Kopf zu stellen. Produkte aus Glas werden damit fester, dünner und leichter", sagt Michael Heidan (59), Geschäftsführer der ReViSalt GmbH aus Freiberg .

Im heißen Bad wandern Natrium-Ionen aus der Glasoberfläche in die Flüssigkeit. Ihren Platz nehmen dickere Kalium-Ionen aus dem Salz ein und setzen die Glasoberfläche unter Druck, was diese dichter und bruchfester werden lässt.

Pökelsalz, Hitze und das Wissen um den richtigen Zeitpunkt - was ein wenig nach Hexenküche klingt, ist pure Wissenschaft : Das Glas wird in geschmolzenes Kaliumnitrat (Pökelsalz) getaucht.

An der Anlage für Pendelschlagversuche testet Martin Groß (38), bei welcher Wucht das Glas zerspringt. © Detlev Müller

Heidan: "Glasscheiben für Solarmodule sind bisher zwei Millimeter dick, um Hagel standzuhalten. Mit unserer Technologie sind Stärken von 0,7 Millimeter möglich."

Im Mai will ReViSalt den Prototyp eines Solarmoduls mit extradünnem Glas auf der Messe Intersolar Europe in München vorstellen. "Ein Modul von rund zwei Quadratmetern ist etwa fünf Kilogramm leichter", so der Firmen-Chef.

Geringeres Gewicht ist auch bei Glasflaschen ein Thema. Aktuell entwickeln die acht Mitarbeiter eine Anlage für die Herstellung von Bierflaschen, die 50 Prozent weniger wiegen.

Heidan: "Die Anlage wird direkt in den Herstellungsprozess des Flaschenproduzenten integriert."

Mittlerweile hat ReViSalt 14 weltweite Patente angemeldet und wird vom Technologiegründerfonds Sachsen unterstützt.