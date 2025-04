Dreiste Spionage? Drohnen kreisen über Militäranlagen!

Die Vorfälle hätten eigentlich aufgeklärt werden müssen, findet Juliane Nagel (46, Linke). © dpa/Sebastian Kahnert

Betroffen sind offenbar die Kaserne in Frankenberg (Mittelsachsen), das Truppenlager Werdeck (Kreis Görlitz) sowie in drei weiteren Fällen die Unteroffiziersschule in Delitzsch (Nordsachsen). Das ergaben Kleine Anfragen der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (46).

Demnach soll es im Februar auf dem Frankenberger Kasernengelände sogar zu einem Drohnenabsturz gekommen sein.

Ob es sich dabei um Spionage handelt, ist indes offen. Innenminister Armin Schuster (63, CDU) konnte "bislang keine Aussagen" treffen, ob durch die Drohnenflüge verbotene Aufnahmen angefertigt wurden, wie es in der Antwort auf eine der Anfragen heißt.