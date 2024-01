12.01.2024 12:31 Feuerwehreinsatz in Freiberg: Brand in Wohnung ausgebrochen

In Freiberg kam es am Freitagvormittag aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand in einem Wohnhaus. Die Bewohnerin blieb dabei unverletzt.

Von Sarah Müller

Freiberg - Am Freitagvormittag kam es in Freiberg zu einem Feuerwehreinsatz. Die 93-jährige Mieterin wurde nicht verletzt. © Marcel Schlenkrich Die Rettungskräfte wurden gegen 10.30 Uhr wegen eines Feuers in der Oberen Straße 1 nahe der B173 alarmiert. Aktuellen Informationen zufolge brach dort in einem Zimmer eines Wohnhauses das Feuer aus. Wie die Kameraden vor Ort feststellten, handelte es sich dabei um einen Kabelbrand, der umgehend gelöscht werden konnte. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt aus. Die 93-jährige Bewohnerin blieb bei dem Feuer unverletzt und konnte nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine vor. Die Obere Straße musste für ungefähr 30 Minuten voll gesperrt werden.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich