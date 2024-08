Neubauer-Rücktritt: Fraktionen fordern schnellen Abschied

Dass es diese Petition gebe, berühre ihn, erklärte Neubauer auf TAG24-Anfrage. "Sie ändert aber nichts an meinem eigentlichen Entschluss, der sehr lange gereift ist."

Zuvor hatte bereits die CDU /RBV-Fraktion auf einen Rücktritt Neubauers noch in diesem Jahr gedrängt.

Neubauer solle die Amtsgeschäfte an seine beiden Beigeordneten übergeben, heißt es in dem Antrag, der Erste Beigeordnete Lothar Beier (66, CDU) soll die Landesdirektion auffordern, das Rücktrittsgesuch von Neubauer anzunehmen.

Am morgigen Mittwoch entscheidet der Kreistag unter Tagesordnungspunkt 7 über den Termin für die Neuwahl. Sie soll am 26. Januar, der Nachtermin gegebenenfalls am 16. Februar 2025, stattfinden.