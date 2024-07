Dirk Neubauer: Zurückgetretener Landrat doch länger im Amt als erwartet

Freiberg - Vor einer Woche gab Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer (53, parteilos) seinen Rücktritt bekannt. Doch so schnell, wie er es anfangs verkündete, wird er aus dem Amt nicht scheiden.

Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer (53, parteilos) bleibt noch bis zum nächsten Frühjahr im Amt. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Landkreis am heutigen Dienstag mitteilte, schlägt die Verwaltung als Termin für den ersten Wahlgang den 26. Januar 2025 vor. Für einen eventuell nötigen zweiten Wahlgang den 16. Februar 2025.

Die endgültige Entscheidung liegt jedoch beim Kreistag, der sich in zwei Wochen, am 14. August, im Beruflichen Schulzentrum Julius Weisbach in Freiberg trifft.

Interessierte Bürger seien bei der ersten Sitzung des Kreistages herzlich willkommen.

Landrat Dirk Neubauer hat außerdem sein Entlassungsgesuch an die zuständige Landesdirektion Sachsen gestellt. Er beantragt eine Entlassung aus dem Amt zum 31. März 2025.

Ursprünglich plante er noch in diesem Jahr aufzuhören. Jedoch möchte er einen geordneten Übergang für seinen Nachfolger ermöglichen und wählte daher den Termin im Frühjahr.