Landratswahl in Mittelsachsen: So gelang Freibergs OB der Sieg gegen die AfD

Freiberg - Hauchdünn und dennoch klar: Freibergs Noch-OB Sven Krüger (51, parteilos) wird neuer Landrat in Mittelsachsen . Damit hat es die AfD erneut verpasst, in ein Landratsamt in Sachsen einzuziehen.

Bevor Sven Krüger (51, parteilos) ins Landratsamt wechselt, will er vorher eine große Dankeschön-Party schmeißen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Krüger musste lange zittern, aber am Ende des Wahlabends stand er als Sieger fest. In den Jubel stimmten viele Wahlhelfer und Unterstützer ein, darunter Ex-Landrat Matthias Damm (70, CDU) oder Kreisrätin und CDU-Kreisvorsitzende Susan Leithoff (45), aber auch sein Sohn, der mittlerweile in Zürich lebt.

"Ich habe alle Wahlhelfer in einen Freiberger Gasthof eingeladen. So was schafft man nur im Team", sagte Krüger am gestrigen Montag, noch geplättet von den Hunderten von Mails, die ihn erreichten.

Sein Abschneiden kommentierte er so: "Schlussendlich ein gutes Ergebnis einer guten Teamleistung."

Krüger - geborener Frankenberger, drei Kinder, seit 2015 Oberbürgermeister von Freiberg - hatte am Sonntag als Parteiloser auf Wahlvorschlag von CDU und Freien Wählern mit 65.607 Stimmen und einem Anteil von 50,3 Prozent seinen schärfsten Konkurrenten Jens Tamke (AfD, 57, 34 Prozent) im ersten Wahlgang klar hinter sich gelassen.