21.09.2023 16:48 541 Freiberg: Mazda-Fahrer kracht durch Mauer

In Freiberg krachte ein Mazda am Donnerstag gegen eine Mauer. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Von Fabian Windrich

Freiberg - Mauer-Crash in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) am Donnerstagnachmittag! Ein Mazda-Fahrer (79) krachte am Donnerstagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz gegen eine Mauer. © Marcel Schlenkrich Gegen 15.30 Uhr krachte es auf dem Aldi-Parkplatz in der Dresdner Straße. Ein Mazda-Fahrer (79) donnerte in eine Steinmauer, durchbrach diese und kam anschließend zum Stehen. Laut ersten Informationen wurden der 79-Jährige und eine Beifahrerin verletzt - beide kamen in ein Krankenhaus. Warum der Mazda gegen die Mauer knallte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Sachschaden dürfte in die Tausende gehen.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich