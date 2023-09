Freibergs Oberbürgermeister wirbt für Dialog mit Russland

Der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger (49, parteilos) hat vor dem Stadtrat seinen Auftritt in Russland verteidigt. © Maik Börner

Es brauche einerseits Hilfe für die Kriegsflüchtlinge, andererseits einen Dialog, um zu friedlichen Lösungen zu kommen, sagte der parteilose Kommunalpolitiker am Donnerstag in einer Sitzung des Stadtrates. "Ich werbe für beide Wege."

Dieser Krieg dürfe nicht zu einem Dauerzustand werden. "Frieden ist das, was den Menschen in der Ukraine und in Russland am meisten helfen würde."

In einer persönlichen Erklärung berief sich Krüger auf die Charta der Unesco. Er habe in seinem Grußwort davon gesprochen, dass für ihn Kultur und Wissenschaft die Brücke seien, die die Menschen wieder zusammenbringen werden. Er habe mit seinen Worten niemanden verletzen wollen, versicherte Krüger. "Sofern dies passiert ist, möchte ich aufrichtig sagen, dass mir das leid tut."

Krüger hatte im August ein Grußwort bei dem Ball gehalten und war dort als Bürgermeister angekündigt worden. Er betonte im Stadtrat mehrfach, dass es eine privat bezahlte Reise gewesen sei, mit dem Ziel Freunde zu Treffen und Gespräche mit der Gorni-Universität zu einem geplanten Denkmal fortzusetzen.

Dabei sei er kurzfristig von Hans-Joachim Frey (58) eingeladen worden.