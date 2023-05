Gefährliche Körperverletzung in Mittelsachsen: Frau attackiert Bekannte mit Messer

Freiberg - Am Donnerstagabend eskalierte in Freiberg ein Streit zwischen zwei Frauen.

Die Polizei fahndet nach der 25-jährigen Angreiferin. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Die Polizei und der Rettungsdienst wurden gegen 18.05 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße gerufen, wo sie auf eine verletzte 22-jährige Frau trafen.

Laut Polizeiinformationen saß die 22-Jährige auf der Beifahrerseite eines dort abgestellten Kleintransporters und geriet mit einer ihr bekannten Passantin (25) in Streit.

Dieser eskalierte und die 25-Jährige zückte ein Messer, mit dem sie die 22-Jährige durch die geöffnete Beifahrerseite am Arm verletzte. Anschließend flüchtete die deutsche Tatverdächtige in unbekannte Richtung und ließ das Messer am Tatort zurück.

Nach der ersten Befragung wurde die 22-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das konnte sie jedoch anschließend wieder verlassen.