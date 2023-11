IS-Mitglied in Sachsen festgenommen

Am gestrigen Montag nahm das Bundeskriminalamt den Irakern Iyad A.-J. fest. Da er Mitglied in der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" ist.

Von Bernd Rippert

Freiberg - Plötzlich ist der Terror des IS mitten in Sachsen: Beamte des Bundeskriminalamtes nahmen am gestrigen Montag in Freiberg einen mutmaßlichen Terroristen des Islamischen Staats (IS) fest. Er sitzt bereits in U-Haft.

Der Iraker Iyad A.-J. (34) wurde am heutigen Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa Die Ermittlungen richteten sich schon länger gegen den Iraker Iyad A.-J. (34) in Freiberg. Nun spürten die Fahnder den Terrorverdächtigen in Freiberg auf. Aufgrund eines Haftbefehls eines Richters am Bundesgerichtshof nahmen Beamte des Bundeskriminalamtes den Mann am Montag fest.

Laut Haftbefehl habe sich der Beschuldigte vor zehn Jahren, im Herbst 2013, im Irak der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen. Nach Angaben von Ines Peterson, Sprecherin des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, sei Iyad A.-J. dringend verdächtig, als Kämpfer für den IS aktiv gewesen zu sein. Zudem habe er zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 im Nordirak in der IS-Verwaltung in der Abteilung Sicherheit gearbeitet.