Kreuzungs-Crash in Freiberg: BMW kracht in Rettungswagen

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmittag in Freiberg, als ein BMW auf einer Kreuzung in einen Rettungswagen krachte.

Von Sarah Müller

Freiberg - Am Sonntagmittag kam es in Freiberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der BMW krachte frontal in den Rettungswagen. © Marcel Schlenkrich Auf der Kreuzung von der Olbernhauer Straße (B101) zur Beuststraße krachten gegen 12.30 Uhr ein BMW und ein Rettungswagen zusammen. Dabei stieß der BMW frontal in die Fahrerseite des RTW. Ersten Informationen zufolge blieb der 45-jährige BMW-Fahrer unverletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin des Rettungswagens mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zusätzlich waren auch die Feuerwehren aus Freiberg und Zug mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Kreuzung ist aktuell noch gesperrt.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich