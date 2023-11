Mit Crystal, Ecstasy und Marihuana gedealt? Dealer-Pärchen vor Gericht

Freiberg/Chemnitz - Weil sie in Freiberg 2020 und 2021 in großem Stil Crystal, Ecstasy und "Gras" vertickt haben sollen, stehen David S. (40) und Mareike M. (31) vor Gericht. Beim Prozess soll eine Vielzahl von Zeugen gehört werden.

Mareike M. (31) und David S. (40) müssen sich wegen besonders schweren Fällen von Drogendealerei verantworten. © Haertelpress

Die Staatsanwaltschaft verlas beim Auftakt am Chemnitzer Amtsgericht am gestrigen Montag stattliche 59 Anklagevorwürfe gegen die Beschuldigten: Verschiedene "Konsumeinheiten" von Marihuana, Crystal und Ecstasy kaufte das Duo mutmaßlich, um es von Juli 2020 bis April 2021 an einschlägige "Kundschaft" gewinnbringend weiterzuverkaufen. Gegen viele der Käufer wird laut Gericht gesondert ermittelt.

Die Anklage lautet auf "gemeinschaftliches unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 55 Fällen und gemeinschaftliches, unerlaubtes Handeltreiben in nicht geringer Menge in vier Fällen", so die Staatsanwaltschaft.

Beim Prozessauftakt zogen es die beiden arbeitslosen Angeklagten vor, zu schweigen. Sowohl Ermittler als auch 30 Zeugen sollen zu dem Kriminalfall gehört werden. Bisher sind vier Verhandlungstage angesetzt, von denen laut Richterin Jacqueline Neubert-Rockel ein ganzer Tag benötigt wird, "um die ganzen Telefongespräche zu verlesen", welche die Angeklagten führten.