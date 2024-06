Stadt Freiberg hebt Haushaltssperre auf

Die Stadt Freiberg kann wieder in den Fortschritt der Silberstadt investieren. © Ralph Kunz

Wie das Rathaus mitteilte, wird die aktuelle Haushaltssperre zum 30. Juni aufgehoben.

Vor allem die deutlich gestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer sind Grund für die Entscheidung: Bezogen auf den Planansatz für 2024 in Höhe von 26 Millionen Euro konnten zum Jahresanfang nur 14,6 Mio. Euro veranschlagt werden. Mittlerweile sei der Planansatz jedoch erreicht.

Sparen müsse Freiberg trotzdem auch weiterhin, heißt es weiter. Denn die Zuweisungen des Landes sinken. Alle Ausgaben werden deshalb in puncto Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf den Prüfstand gestellt. Außerdem will Oberbürgermeister Sven Krüger kein weiteres Personal einstellen.

"Wir sind in einer guten Ausgangsposition und können deutlich mehr investieren als viele andere sächsische Kommunen", so Krüger. "Wir wollen auch künftig alles erhalten, was Freiberg lebens- und liebenswert macht."