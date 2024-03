Unfallschwerpunkte kommen weg: Bundesstraße soll ausgebaut werden

Landesdirektions-Präsidentin Regina Kraushaar freut sich über den Ausbau der B173. (Archivbild) © Petra Hornig

Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, wurde nun die Planung zum Ausbau der Bundesstraße bei Oberschöna genehmigt.

"Mit dem von meinem Haus erteilten Planfeststellungsbeschluss rückt der Ausbau der B173 bei Oberschöna ein großes Stück näher. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf eine gut ausgebaute und vor allem sichere Straße freuen", verkündet Landesdirektions-Präsidentin Regina Kraushaar.

Ein besonderes Augenmerk bei dem Ausbau liegt auf bisherigen Unfallschwerpunkten an der Strecke, die nun beseitigt werden sollen. Kraushaar: "Durch den Bau einer dritten Fahrspur an der Steigung hinter Oberschöna gehören riskante Überholmanöver dann der Vergangenheit an."

Ein weiteres Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit. Der betroffene Abschnitt bei Oberschöna ist etwa zwei Kilometer lang und beginnt östlich der Ortsdurchfahrt Memmendorf und endet in Oberschöna an der Einmündung der Frankensteiner Straße (S203).

Die dritte Fahrspur, die in Fahrtrichtung Chemnitz entstehen soll, wird eine Länge von 1,6 Kilometern haben und ein sicheres Überholen von Lastern oder Traktoren ermöglichen.