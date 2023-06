Zwei Verletzte: Zugreisende mit Elektroschocker angegriffen

Chemnitz/Freiberg - Am Dienstagnachmittag ist es in einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) zu einer schweren Körperverletzung gekommen.

Ein 19-Jähriger hat in einer Regionalbahn zwei Jugendliche (15, 18) mit einem Elektroischocker angegriffen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, informierte die Landespolizei die Kollegen über einen Notruf aus der Bahn, die auf der Strecke von Hof nach Dresden unterwegs war.

"Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei stellten am Bahnhof Freiberg einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, welcher in der Regionalbahn wiederholt mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroimpulsgerät eine 15-Jährige und einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen unvermittelt mit Elektroschocks angegriffen hatte", berichtete ein Sprecher der Bundespolizei in Chemnitz.

Eine Zugbegleiterin hatte die Regionalbahn bis zum Eintreffen der Polizei am Freiberger Bahnhof zurückgehalten. Der Tatverdächtige wurde von Mitreisenden und weiteren Zeugen im Zug festgehalten, bis die Beamten ihn übernahmen.

Bei den anschließenden Maßnahmen auf dem Revier wurde neben dem Elektroschocker auch eine grünliche Substanz entdeckt, bei der es sich laut Polizei um Betäubungsmittel handeln könnte.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die beiden Jugendlichen wurden nach einer ersten notärztlichen Versorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Freiberg gebracht.