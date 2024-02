Frühlingsgefühle in Sachsen: Hier lässt sich die Blütenpracht schon jetzt bestaunen!

Am Goldenen Reiter zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. © Eric Münch

Die Königsbrücker Kamelien blühen! Die Kamelienschau im Gewächshaus des Königsbrücker Schlosses ist immer sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.



Die Kamelie im Pillnitzer Schlosspark besitzt mit 8,94 Metern Höhe und einem Kronendurchmesser von fast zwölf Metern einen sagenhaften Wuchs.

In der Blütezeit von Mitte Februar bis Anfang April schmückt sich die Pflanze mit Zehntausenden karminroten Blüten. Öffnungszeiten im Februar/März täglich 10 bis 17 Uhr. Tickets (für Kamelien- und Palmenhaus zusammen): 5/4 Euro. Kinder frei.

Das Kamelienschloss in Pirna-Zuschendorf besitzt atemberaubende Sammlungen von Kamelien, Azaleen und Rhododendren. Vom 2. März bis 14. April öffnet dort die 21. Deutsche Kamelienblütenschau ihre Pforten. Im Fokus steht 2024 der Lebensweg der weit über 100-jährigen Kamelien.

In den Dresdner Parks blühen sie schon. In Drebach wartet man noch auf das Spektakel und die berühmte Krokusblüte. Etwa Anfang März wird es so weit sein, meint Bürgermeister Jens Haustein.