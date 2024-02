Für Wasserstoff-Projekte fließen Milliarden

Green Octopus Mitteldeutschland vernetzt künftig unter anderem das mitteldeutsche Chemiedreieck Halle-Merseburg-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) mit der Region Leipzig bei Grünem Wasserstoff. © PR

In Sachsen sind davon zwei Projekte betroffen.

"Doing Hydrogen" und "Green Octopus Mitteldeutschland" des Leipziger Fernleitungsnetzbetreibers ONTRAS Gastransport stellen die Infrastrukturanbindung Sachsens an Wasserstoffvorhaben in der Ost- und Nordsee sowie in Polen sicher und seien "strategisch wichtig", teilte das sächsische Wirtschaftsministerium mit.