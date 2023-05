Gefährliche E-Scooter? Deshalb bauen Sachsen mehr Unfälle

Dresden - In Sachsen hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr E-Scooter-Unfälle mit Verletzten gegeben als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am heutigen Mittwoch in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte, kamen im Jahr 2022 bei 137 E-Scooter-Unfällen Menschen zu Schaden.