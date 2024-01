"Genusswerkstatt"-Koch gibt jungen Menschen mit kleinen Schwächen eine Chance

Armin Schumann zeigt stolz die IHK-Auszeichnung für sein Engagement in der Nachwuchs-Ausbildung. © Petra Hornig

153 Lehrlinge hat er seit 1999 in Küche und Service ausgebildet, erst im Dresdner Luisenhof, seit 2016 in seiner Pulsnitzer "Genusswerkstatt". Am Montag wurde er von der IHK Dresden als "Ausbildungsbetrieb des Jahres 2023/24" ausgezeichnet.



Der Grund: Schumann bildet mit Leidenschaft und ohne Vorbehalte aus. Fünf Azubis hantieren neben elf Mitarbeitern in seinem Restaurant.

Nicht jeder von ihnen hat Abitur oder 10-Klassen-Abschluss. "Ich schaue mir die praktischen Fähigkeiten meiner Azubis bei einem Praktikum an", erklärt Schumann.

So wie bei Robin Scheibe (17). Er bewarb sich nach der 9. Klasse bei Schumann. "Eine Fußballverletzung am Knie machte eine Arbeit in der Küche unmöglich. Aber ich durfte mich nach der Genesung noch mal vorstellen. Koch ist mein Traumberuf", nickt Robin glücklich.