Geschenkte Freiheit zum Fest: So viele Gefangene werden in Sachsen früher entlassen

Dresden - Seit 2020 gibt es die sogenannte Weihnachtsamnestie in Sachsen. Auch in diesem Jahr kommen wieder Straftäter vorfristig frei.

Zum vierten Mal öffnen sich in Sachsen die Gefängnistüren für Straftäter, die zu weniger als zwei Jahren Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt wurden, vor ihrem eigentlichen Haftende rund um die Feiertage.

Neben der Wiederintegration in Familie und soziales Umfeld seien vor den Feiertagen noch wichtige Behördengänge, Arztbesuche oder Therapie- und Vorstellungsgespräche möglich.

Zudem müssen medizinische Versorgung, Unterkunft und Lebensunterhalt sicher, Betroffene einverstanden und Gefangene in Ersatzhaft den Großteil der Strafe verbüßt haben.

Bis 2019 war der Freistaat das einzige Bundesland neben Bayern ohne "Weihnachtsamnestie". Es kamen nur Gefangene vorfristig zu den Feiertagen nach Hause, deren Haft offiziell zwischen 22. Dezember und 2. Januar endete. Mit dem Wechsel von CDU zu Grüne an der Spitze des Justizministeriums passte sich Sachsen der in fast ganz Deutschland üblichen Praxis an.