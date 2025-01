Gesperrte Elbbrücke in Bad Schandau: Was Experten jetzt an dem Bauwerk machen

An der gesperrten Elbbrücke in Bad Schandau wird jetzt vermessen. © Eric Münch

Wie das sächsische Infrastrukturministerium mitteilte, erfolgt die Maßnahme im Rahmen der Planungen für eine Behelfsbrücke sowie einen Neubau.

Vier Messtrupps eines Dresdner Ingenieurbüros seien gleichzeitig auf beiden Seiten der Elbe im Einsatz. Dafür müssten die Mitarbeiter unter vorheriger Ankündigung auch private Grundstücke betreten.

"Ich freue ich mich, dass nun der nächste Schritt zeitnah und parallel zu allen anderen notwendigen Arbeiten erfolgt", erklärte die erst kürzlich ins Amt berufene Staatsministerin Regina Kraushaar (60, CDU).

Erste Ergebnisse würden bereits in der zweiten Januarhälfte 2025 vorliegen. "Diese sind entscheidend, um den optimalen Standort für eine Behelfsbrücke zur Querung der Elbe zu bestimmen und die notwendigen Verkehrsanlagen für die Anbindung an das vorhandene Straßennetz zu planen", so Kraushaar. Es gehe auch um Klärung der Standsicherheit im Hochwasserfall.