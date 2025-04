Gewaltstraftaten auf Rekordniveau, aber: "Sachsen ist eines der sichersten Bundesländer"

Demgegenüber schoss die Zahl der schweren und gefährlichen Körperverletzungen von 6896 auf 7370 Fälle in die Höhe. "Das spricht dafür, dass die Verrohung im gesellschaftlichen Umgang miteinander zunimmt", so der Innenminister.

"Elblandrevolte"-Chef Finley P. (18) sitzt mittlerweile in U-Haft. Aber nicht nur bei der Politkriminalität fallen immer mehr Kinder und Jugendliche auf. © Eric Hofmann

"Es handelt sich um einen Höchststand der letzten zehn Jahre", sagt Sonja Penzel (52), Präsidentin des LKA. "Mehrheitlich geht die Gewalt von Erwachsenen aus, der Anteil der erwachsenen Tatverdächtigen geht aber zurück und liegt heute noch rund bei zwei Drittel."

So zeigt sich, dass bei den Jugendlichen die Gewaltkriminalität nach Ladendiebstahl das zweithäufigste Delikt ist, bei Kindern kommt sie an vierter Stelle. Dabei steigt sowohl der Anteil der deutschen als auch der nichtdeutschen Tatverdächtigen, Letzterer jedoch stärker.

Selbst in der politisch motivierten Kriminalität, die mit 8009 Taten einen neuen Höchststand aufweist, nimmt die Zahl von Kindern und Jugendlichen erheblich zu: 2524 tatverdächtigen Erwachsenen standen 635 Heranwachsende, 166 Kinder und 1001 Jugendliche gegenüber.

"Wir haben mit der Soko Rex die Jugendcliquen stark ins Visier genommen", sagt Schuster. "Ich bin froh, dass wir einen Rädelsführer aus dem Verkehr ziehen konnten ...". Gemeint ist "Elblandrevolte"-Chef Finley P. (18).

"Das sächsische Justizministerium will eine Studie in Auftrag geben", kündigt der Innenminister an. Dabei soll untersucht werden, wie und ob das Jugendrecht geändert werden solle. Schon jetzt plädiert Schuster dafür, dass bei über 18-Jährigen das Jugendstrafrecht nur noch in Ausnahmefällen gelten soll.