Giftige Chemikalien ziehen vom Acker direkt in sächsische Kita: Acht Verletzte!

Ein Traktorfahrer (22) hatte die Herbizide am Dienstag auf einem Acker in Dohna verteilt, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagvormittag mitteilte.

Unglücklicherweise pustete der Wind die giftigen Chemikalien direkt in die Richtung eines angrenzenden Kindergartens im Ortsteil Krebs.

Einige Kinder und Erzieher, die sich zu diesem Zeitpunkt draußen aufgehalten hatten, litten anschließend unter Atemwegsbeschwerden.

Laut Polizeiangaben wurden insgesamt acht Personen durch das versprühte Pflanzenschutzmittel leicht verletzt.

Darunter ein vierjähriges Mädchen, ein dreijähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter zwischen 40 und 56 Jahren und ein 40-jähriger Mann.