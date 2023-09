Gleitschirm-Flieger stürzt auf Feld ab: 31-Jähriger schwer verletzt

Döbeln - Bei einem Gleitschirm-Flug ist am Sonntag in Sachsen ein junger Mann (31) schwer verletzt worden.

In Döbeln stürzte ein Gleitschirm-Flieger auf ein Feld. (Symbolbild) © 123rf/danykurniawan

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Flugschüler gegen 11 Uhr in Döbeln auf einem unbebautem Feld in der Nähe der Straße Am Kreuzweg landen.

"Beim Landeanflug erfasste offenbar eine Windböe das Fluggerät, sodass der 31-Jährige die Kontrolle verlor und aus wenigen Metern Höhe auf das Feld stürzte", heißt es weiter.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.