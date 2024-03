Glück auf! Das "Steigerlied" gibt's jetzt auch zum Gucken

Dresden - Es ist die Hymne von Sachsen . Ein Ohrwurm mit 500-jähriger Tradition. Ein Bergmannslied, das über die Grenzen des Erzgebirges hinaus erklingt: das "Steigerlied". Das Singen des Steigerliedes wurde vor einem Jahr in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Auftritte zu Bergmannsparaden oder Konzerten gehören zur Pflege des bergmännischen Brauchtums. © Ralph Kunz

Grund genug, dass man das Lied nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Ein Dresdner Künstler hat Sachsens heimliche Hymne jetzt formvollendet ins Bild gesetzt.

Den Auftrag dafür hatte der Freistaat höchstselbst erteilt. Der Dresdner Künstler Lars P. Krause (52) machte sich ans Werk und schuf einen ikonischen Bergmann mit Grubenlicht.

Das auf 100 Stück limitierte Kunstwerk in Siebdrucktechnik wurde am gestrigen Mittwoch in der Staatskanzlei vorgestellt.

Die ersten 50 Bergmanns-Grafiken erhielten all jene Sänger, Musiker und Tänzer, die im Rahmen der Kampagne "So geht sächsisch." das traditionelle Steigerlied auf ihre Weise interpretierten - von den Knirpsen der Freiberger Kita "Brummkreisel" bis hin zu den Dresdner Breakdancern der Gruppe "Saxonz".