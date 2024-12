GNTM-Fotograf kommt nach Sachsen: Profi fotografiert jeden, der einen Tag ein Star sein will

Nicht das erste Mal in Sachsen: Star-Fotograf Guido Karp war 2019 mit seinem "Princess for one Day" im Radebeuler Radisson Blu Hotel zu Gast. © Eric Münch

Viele schöne GNTM-Models hat Guido Karp (61) in Heidi Klums Castingshow in Szene gesetzt.

Auf Karps Fotos verwandelt sich jede Frau in eine Prinzessin oder Königin. Genau das ist das Motto seiner Eventtour "Princess for one Day".

Ein letztes Mal tourt er damit durch Deutschland und kommt auch nach Sachsen: Karp fotografiert am 29. Januar in Dresden (Gewandhaus), am 30. Januar in Riesa (Mercure Hotel), am 31. Januar in Leipzig (Marriott Hotel) und am 1. Februar in Chemnitz (Chemnitzer Hof).