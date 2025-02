Feuer in Görlitzer Skatepark gelegt!

Görlitz - In einem Skatepark in Görlitz wurde am Samstagnachmittag ein Feuer gelegt.

Im Skatepark an der Nieskyer Straße wurde ein Unterstand in Brand gesetzt. © xcitepress/BR

Gegen 16.20 Uhr steckten bisher unbekannte Täter eine Sitzbank aus Kunststoff in einem hölzernen Unterstand an der Nieskyer Straße in Brand, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte.

Das Feuer hat dabei nicht nur die Sitzgelegenheit zerstört, sondern auch die Holzwand verkohlt und die Betonfassade beschädigt.

Laut Polizeiangaben verursachten die Zündler einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.