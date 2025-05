Suff-Fahrt im Erzgebirge: Skoda kracht gegen mehrere Bäume, Fahrer schwer verletzt

Schneeberg - Im Erzgebirge krachte ein betrunkener Skoda-Fahrer in der Nacht zu Samstag gegen mehrere Bäume.

Der Skoda prallte gegen mehrere Bäume. © Niko Mutschmann

Gegen 0.30 Uhr war ein 46-Jähriger auf der Waldstraße zwischen Lindenau und Griesbach in Richtung Schneeberg unterwegs.

Laut Polizei kam der Mann mit seinem Auto in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Skoda knallte gegen zwei Bäume und kippte dann auf die Seite.

"Die Unfallstelle erstreckte sich über zirka 100 Meter. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall schwer verletzt. Noch am Unfallort wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille", so die Polizei weiter.

Der Mann musste zur Blutentnahme und wurde in ein Krankenhaus gebracht.