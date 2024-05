Sorgenfalten in Sachsen: "Viele Unternehmen sehen aktuelle Lage negativ"

Dresden - Zu viel Steuern und Bürokratie, viel zu wenig Wertschätzung: Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden blickt die ostsächsische Wirtschaft sorgenvoll in die Zukunft.

Trotzdem sinken auch hier die Umsätze, blicken immerhin 39 Prozent der Baufirmen negativ in die Zukunft.

"Viele Unternehmen sehen die aktuelle Lage negativ, das macht sich daran bemerkbar, dass deutlich weniger investiert wird", so IHK-Präsident Andreas Sperl (77).

Bei Baufirmen gingen zuletzt zwar mehr Aufträge ein, dennoch bleiben viele Unternehmen pessimistisch. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

"Momentan haben Unternehmen den Eindruck, dass Wirtschaft und Unternehmertum keinen hohen politischen Stellenwert haben", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Lukas Rohleder (42).

Unternehmen bräuchten wirtschaftspolitische Signale, gehört zu werden. Wichtige Stellschrauben seien Steuersenkungen und Bürokratieabbau.

"Die Komplexität der Gesetze muss verringert werden. Gesetze, die kein Mensch braucht, müssen abgeschafft werden. Und wir brauchen in der Verwaltung Mitarbeiter, die firm in Digitalisierung und der Wirtschaft gegenüber aufgeschlossen sind", so IHK-Chef Sperl.