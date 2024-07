Neue Bahnstrecke soll Görlitz näher an Berlin rücken!

Görlitz/Berlin - Besser spät als nie: Bund, Land und Deutsche Bahn starteten in Görlitz am Mittwoch gemeinsam in die Planungen zum Ausbau verschiedener Bahnstrecken durch alte Kohlereviere.

Vom Bahnhof Görlitz ... © Holm Helis

Im Zentrum des unterschriebenen Vorhabens: die Strecke Görlitz - Berlin. Doch auch Chemnitz und Leipzig profitieren von dem 1,8 Milliarden Euro schweren Vertrag.

"Die Kohle geht, die Bahn kommt!", sagte DB-Chef Richard Lutz (60). Er sei zum ersten Mal im schönen Görlitz, wolle aber wiederkommen.

Von seinem Büro am Potsdamer Platz in Berlin braucht der DB-Chef heute wenigstens drei Stunden mit seiner Bahn - wenn's gut läuft. Künftig, so das Vorhaben, überwindet man die Strecke in der Hälfte der Zeit.

Dafür soll die Verbindung von Görlitz über Weißwasser und Cottbus nach Berlin endlich elektrifiziert und zweispurig ausgebaut werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) spürt in dem "Gewinnerthema" Anziehungskraft für Unternehmen und Touristen. Mehr Züge seien dann schneller unterwegs.

Auch für die Planung der 44 Schienenkilometer zwischen Bad Lausick und Geithain auf der Strecke Chemnitz - Leipzig oder die S-Bahn Leipzig - Merseburg fiel am Mittwoch der Startschuss.