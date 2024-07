Volltreffer! Polizei stoppt rollendes Waffenlager auf A4 nahe Grenze

Zwischen den Zigaretten steckte unter anderem dieser Schlagstock. © Polizei

Routinekontrolle am Rastplatz "An der Neiße". Schon der erste Blick in den Wagen weckte bei den Uniformierten Verdacht: In der Ablage der Fahrertür lagen ein nicht zugelassenes Reizgasspray und ein Einhandmesser griffbereit.

Also nahmen die Bundespolizisten den Camaro etwas genauer unter die Lupe.

Schnell fanden sie unter dem Fahrersitz ein weiteres Messer, dessen 16-Zentimeter-Klinge über die erlaubten zwölf Zentimeter hinausging.

Außerdem lag dort noch ein Schlagstock.