Großbrand in Mittelsachsen: Dachstuhl von Wohnhaus zerstört

Rechenberg-Bienenmühle - Großeinsatz im mittelsächsischen Reichenberg-Bienenmühle: Der Dachstuhl eines Wohnhauses brannte in der Nacht zum Sonntag komplett aus.

Der Dachstuhl des Wohnhauses in Reichenberg-Bienenmühle ist komplett ausgebrannt. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte, wurden die Feuerwehren Rechenberg-Bienenmühle, Holzhau, Clausnitz, Brand-Erbisdorf, Frauenstein, Nassau, Cämmerswalde, Sayda, Ullersdorf und Neuhausen gegen 3.15 Uhr in die Straße "An der Schanze" gerufen.

Dort stand das Dach eines Wohnhauses komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und konnten ein Übergreifen auf die angrenzende Brauerei verhindern sowie das Gebäude mit Löschwasser kühlen. Das Wasser entnahmen sie aus einem Teich und aus der Mulde.

Im Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen. Niemand wurde durch den Brand oder bei den Löscharbeiten verletzt.

Dafür entstand aber ein erheblicher Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.