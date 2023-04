Große Pläne und enttäuschte Hoffnungen an den Tagebauseen

Leipzig/Senftenberg - Die Tagebausanierung in Ostdeutschland geht voran, allerdings längst nicht so schnell wie erhofft. Für einige Pläne sind die Chancen auf eine Umsetzung drastisch gesunken.

In der Leipziger Region waren es zuletzt vor allem zwei Ereignisse, die die Euphorie mächtig ausgebremst haben: die Sperrung des Störmthaler Kanals zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See 2021 wegen Rissen und die mehr oder minder endgültige Absage an den Bau des Harthkanals zwischen dem Cospudener und dem Zwenkauer See Anfang dieses Jahres wegen völlig aus dem Ruder gelaufener Kosten.

Als in den 1990er Jahren die Braunkohlesanierung in Ostdeutschland begann, war sie verbunden mit vielen Wünschen, Träumen und Hoffnungen. Die geschundene Landschaft sollte wieder erblühen, aus den aufgegebenen Gruben in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier sollten Natur- und Freizeitparadiese werden.

Stephan Mann (r), Betriebsleiter der Personenschifffahrt im Leipziger Neuseenland, am Markkleeberger See. Die Sperrung des Störmthaler Kanals 2021 war für das Unternehmen ein enormer Einschnitt. © Jan Woitas/dpa

Die Sperrung des Störmthaler Kanals erwischte Stephan Mann damals kalt. Er ist Betriebsleiter der Personenschifffahrt im Leipziger Neuseenland. Die Firma ließ drei Ausflugsboote zwischen den Seen fahren, inklusive Schleusung, um einen Höhenunterschied von vier Metern zu überwinden.

"Die Sperrung im März 2021 war ein großer Einschnitt bei uns im Unternehmen. Das war ja bei uns eigentlich die Hauptattraktion", sagt Mann. "Wir mussten Personal entlassen." Mittlerweile betreibt die Firma nur noch zwei Schiffe.

1989 gab es in der DDR 39 aktive Tagebaue. 31 davon wurden bis 1999 stillgelegt, der Rest privatisiert. Seither haben Bund und Länder viele Milliarden in die Braunkohlesanierung gesteckt. Das Bundesfinanzministerium sprach Ende vorigen Jahres von 11,9 Milliarden Euro. Bis 2027 sollen noch einmal 1,44 Milliarden Euro dazukommen.



Doch nicht nur Bund und Länder haben viel Geld in die Hand genommen, auch die Kommunen an den neu entstandenen Seen und private Akteure haben längst Millionen investiert - in die Erschließung von Grundstücken, in den Bau von Straßen und Parkplätzen oder in den Betrieb von Bootsverleihen und Gastrobetrieben.

Dass die Geldquellen aber nicht unerschöpflich sind, zeigte sich in diesem März am Harthkanal. Auf ihm sollten Boote und Schiffe von einem See zum anderen fahren können. Doch nachdem sich die Kosten auf mindestens 150 Millionen Euro verzehnfachten, wurde der Bau abgeblasen.

Lediglich ein Bauwerk für Hochwasserschutz und Wassermanagement an den Seen soll es auf jeden Fall geben, der touristische Teil gilt nur noch als Option.