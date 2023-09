Große Polizeikontrolle an der Grenze zu Bayern: Ab 5 Uhr war die Autobahn gesperrt

Es war ein erster Versuch, der Bundespolizei bei ihrem aufreibenden Job an der Grenze zu helfen. Die Anweisung hatte Innenminister Armin Schuster (62, CDU) sachsenweit gegeben.

Mit 55 Beamten unterstützten Zwickauer und Bereitschaftspolizei die Suche nach Flüchtlingen und Schleusern. Kontrollen gab es auf der A72 , am Bahnhof Oelsnitz ( Vogtland ) und im Grenzgebiet.

Schleuser schnappte die Polizei an diesem Morgen nicht. Dafür einen unter Drogen stehenden Trucker (23) aus Polen.

Selbst ein Reisebus aus der Oberpfalz wurde gefilzt. Für Andreas Müller ergab das alles Sinn: "Platz für Flüchtlinge ist überall. In einem polnischen Krankenwagen fanden Kollegen sieben eingepferchte Syrer, in einem Laster auf der A14 versteckten sich fünf Flüchtlinge zwischen Teppichrollen. Mit unserem Einsatz verhindern wir keine illegale Einreise, retten aber vielleicht Leben."

Beifahrerin Martina Böttcher (70) war leicht verwirrt: "Solche Kontrollen müssen gemacht werden, aber wir fahren nur nach Bayern in den Urlaub."

Nicht nur an der Grenze zu Bayern hatte die Polizei Schleuser im Visier. Auf der A4 kurz vor Polen ging den Beamten ein Transporter mit polnischem Kennzeichen ins Netz, in dem sich 14 Syrer und Iraker befanden. Die beiden Fahrer (32, 38) waren Ukrainer.

An der Anschlussstelle Niederseifersdorf stoppten die Einsatzkräfte einen 23-jährigen Georgier in einem Mercedes Sprinter, der 30 Syrer transportierte, darunter zwei Kinder. Kurze Zeit später schnappte die Polizei dort einen weiteren Georgier (33) mit zehn Syrern in einem Audi Q3.

Nach einem Zeugenhinweis wurden die Beamten auch in Bautzen findig. Auf der Hoyerswerdaer Straße griffen sie sieben Syrer auf, die sich an der Straße aufhielten.