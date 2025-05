Hilfe, wir suchen ein Zuhause!

Sachsen - Ob Hund, Katze oder Maus: In Sachsens Tierheimen warten unzählige Fellnasen auf einen neuen Besitzer. Doch sind sie alt, krank oder verhaltensauffällig, werden sie oft schwer vermittelbar. Genau diesen Fällen möchten wir auf diesem Wege eine Chance bieten, vielleicht doch noch ihren Herzensmenschen zu finden. Also schaut diesen Vierbeinern einmal ganz tief in die Augen!