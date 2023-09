Große Polizeikontrolle an der Grenze zu Bayern: Ab 5 Uhr war die Autobahn im Visier

Selbst ein Reisebus aus der Oberpfalz wurde gefilzt. Für Andreas Müller ergab das alles Sinn: "Platz für Flüchtlinge ist überall. In einem polnischen Krankenwagen fanden Kollegen sieben eingepferchte Syrer, in einem Laster auf der A14 versteckten sich fünf Flüchtlinge zwischen Teppichrollen. Mit unserem Einsatz verhindern wir keine illegale Einreise, retten aber vielleicht Leben."

Nach einem Zeugenhinweis wurden die Beamten auch in Bautzen findig. Auf der Hoyerswerdaer Straße griffen sie sieben Syrer auf, die sich an der Straße aufhielten.

An der Anschlussstelle Niederseifersdorf stoppten die Einsatzkräfte einen 23-jährigen Georgier in einem Mercedes Sprinter, der 30 Syrer transportierte, darunter zwei Kinder. Kurze Zeit später schnappte die Polizei dort einen weiteren Georgier (33) mit zehn Syrern in einem Audi Q3.

Nicht nur an der Grenze zu Bayern hatte die Polizei Schleuser im Visier. Auf der A4 kurz vor Polen ging den Beamten ein Transporter mit polnischem Kennzeichen ins Netz, in dem sich 14 Syrer und Iraker befanden. Die beiden Fahrer (32, 38) waren Ukrainer.

Kommentar von Bernd Rippert

Der Druck auf die deutsche Grenze wird immer größer. Täglich findet die Bundespolizei Flüchtlinge in Ostdeutschland. Flüchten ist kein Verbrechen, das Schleusen hingegen schon.

310 unverantwortliche Schleuser fasste die Polizei allein im ersten Halbjahr in Sachsen. Und gefühlt wird die Lage immer schlimmer, werden die Schleuser immer skrupelloser.

Flüchtlinge liegen ungeschützt in Kofferräumen, eingepfercht auf Ladeflächen oder eingezwängt in der Ladung eines Lasters. Sie kauern unter Decken oder Körper an Körper. Flüchtlinge schweben bei solchen Transporten in höchster Lebensgefahr. Von menschenwürdigen Bedingungen ganz zu schweigen.

Gut, dass jetzt auch die Landespolizisten in Sachsen ausschwärmen, um Schleuser zu finden und ihnen das Handwerk zu legen. Der Fahndungsdruck muss steigen, damit den Gangstern der deutsche Boden zu heiß wird.

Der erste Kontrollversuch der Zwickauer Polizei auf der A72 war nicht erfolgreich. So wie zuvor bei den Chemnitzer Kollegen im Erzgebirge und Mittelsachsen. Die Polizei wird daraus lernen.