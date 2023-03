Große Sorge um Sachsens Schweine: Tönnies macht Mega-Schlachthof dicht

Dresden - Zerlegt der größte deutsche Fleischverarbeiter Tönnies gerade die Schweineproduktion in Sachsen? Denn die Abteilung Export-Verpackung für Asien am Tönnies-Standort Weißenfels (Sachsen-Anhalt) schließt. In den Schlachthof geht bis dato der größte Anteil der Schweineproduktion aus dem Freistaat. Und nun?