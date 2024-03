24.03.2024 09:20 22.704 Hier ist was los: Heute große Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf!

In Döbeln eröffnet am heutigen Samstag das erste Karls Erlebnis-Dorf in Sachsen. Bereits vor dem offiziellen Einlass warteten zahlreiche neugierige Besucher.

Von Sarah Müller

Döbeln - Um 9 Uhr öffneten sich die Tore von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln das erste Mal. Persönliche Grußworte zur Eröffnung gab es auch von MP Michael Kretschmer (48, CDU, links). © EHL Media Bereits vor dem Einlass war der Parkplatz vor dem Freizeitpark an der A14 gut gefüllt. Ganz entspannt und voller Vorfreude warteten die ersten großen und kleinen Besucher, dass sie die neue Erdbeer-Welt entdecken können. Pünktlich um 9 Uhr wurde der Park eröffnet: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) durchschnitt das Band und es gab ein kleines Feuerwerk aus Lametta. Aufgrund des teils strömenden Regens zieht es die meisten Besucher vorerst in die Haupthalle. Aber auch die Außenflächen des rund 1,5 Hektar Areals wird von den angereisten Familien begutachtet und zahlreiche Leckereien probierst. Besonders im Mittelspunkt steht dabei natürlich die Erdbeere. Sachsen Fahrplanänderungen bei der MRB: Hier fahren Busse statt Züge Gegen 10.30 Uhr versammelten sich viele Besucher vor einer kleiner auf dem Dorfplatz: Karls-Chef Robert Dahl (52) spricht mit hörbarer Erleichterung: "Ich kann trotzdem lachen, auch wenn es regnet." Immerhin sei der Regen gut für Begrünung und die ganzen Bäume und Pflanzen. Nach acht Monaten Bauphase und nochmal ein ziemlich anstrengender Endspurt in den vergangenen Wochen freuen sich alle, dass alles pünktlich zur Eröffnung fertig wurde. Auch Oberbürgermeister Sven Liebhauser und MP Michael Kretschmer lassen es sich nicht nehmen, noch ein paar Worte zu der neuen Attraktion in Sachsen loszuwerden. Endlich geht es los! © EHL Media Hier dreht sich alles rund um die Erdbeere: Vom Brotaufstrich über Kekse, Bonbons und Brause bis hin zu Seife und Kuscheltieren. © Daniel Schäfer/dpa Trotz Schmuddelwetter: Zahlreiche neugierige Besucher warteten auf den Einlass. Eröffnung mit Sachsens MP Michael Kretschmer Anreise zu Karls Erlebnisdorf Nicht zu übersehen: Das neue Karls Erlebnis-Dorf liegt direkt an der A14. © EHL Media Der Einlass ist kostenlos. Für die Fahrgeschäfte kann man sich ein Tagesticket für 15 Euro kaufen (online für 12 Euro) oder ihr zahlt für jede Attraktion einzeln. Um Karls Erlebnis-Dorf mit dem Auto zu erreichen, gebt die Adresse "Erdbeerstraße 1 Döbeln" in das Navi ein. Der Freizeitpark liegt direkt an der B169 und der A14-Ausfahrt Döbeln-Nord. Euch stehen 995 Parkplätze zur Verfügung, das Parken ist kostenlos. Die Verkehrslage rund um den Freizeitpark ist aktuell noch entspannt. Es wird aber in den nächsten Stunden ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Ortskundige, die nicht das Erlebnis-Dorf besuchen wollen, werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Sachsen Kristina vom Dorf liest Lene Voigt: Mundart-Influencerin stärkt Sachsen-Dialekt Wer mit den Öffentlichen anreisen will, hat die Möglichkeit ab dem Hauptbahnhof mit der extra angelegten Buslinie "K" zum Freizeitpark zu fahren. Eine Fahrt kostet 2,70 Euro, ermäßigt 1,90 Euro - zum Tarif des Verkehrsverbundes Mittelsachsen für den Stadtverkehr Döbeln. Auf Euch wartet der Manufakturen-Markt, unter anderem mit der Schokoladen-Schleuder, der Bonbon-Manufaktur, einem Tobeland und einer Marmeladenküche. Weitere Highlights sind Karls Kugel-Trubel, drei Holzkugelbahnen und das Bockwurstland! TAG24 wünscht allen Besuchern einen unvergesslichen Tag und viel Spaß in Karls Erlebnis-Dorf!

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media (2), Daniel Schäfer/dpa