Fachkräftemangel und steigende Kosten: So mies steht es in Sachsen um die Pflege

Sachsen - Wer sich für den Fall seiner Pflegebedürftigkeit Sorgen macht, hat allen Grund dazu. Ganz besonders in Sachsen . Während sich die Zahl der Pflegefälle binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, stieg die Zahl der in Pflegeberufen Beschäftigten nur um ein Fünftel. Viele von ihnen gehen demnächst selbst in Rente. Ungeachtet dessen schießen die Kosten für einen Platz im Pflegeheim in unbezahlbare Höhen. Eine Bestandsaufnahme.

Der überwiegende Teil der Leistungsempfänger - 60 Prozent - wird in seinem eigenen Zuhause von Angehörigen oder Nachbarn betreut. Über 88.000 - etwa ein Viertel - nehmen die Hilfe ambulanter Pflegedienste in Anspruch und knapp 50.000 Pflegefälle befinden sich in einer vollstationären Einrichtung.

Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) ist bewusst, dass Sachsen mehr Pflegekräfte braucht. © Norbert Neumann

Auf der anderen Seite des Pflegebettes fehlen die Fachkräfte. Die Zahl der in Pflegeberufen Beschäftigten hat sich in den letzten zehn Jahren zwar von 83.000 auf über 100.000 erhöht. Doch besonders in Pflegeheimen und bei Pflegediensten arbeiten mehr als die Hälfte nur in Teilzeit. Und knapp 20 Prozent erreichen in den kommenden zehn Jahren selbst das Renteneintrittsalter.

Zwar konnte die Zahl der Berufsabschlüsse in den letzten fünf Jahren gesteigert werden, doch das wird die Abgänge nicht ausgleichen.

Laut Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) fehlen 2030 etwa 5000 zusätzliche Pflegekräfte. Sächsische Heime versuchen, Fachleute aus Vietnam, Ägypten, Kirgisistan und Brasilien zu rekrutieren. Letztere sind, was das Fachliche betrifft, sogar höher qualifiziert (fünf Jahre Studium) als deutsche Pflegekräfte. In der Bundesrepublik kommt derzeit jede vierte Altenpflegekraft aus dem Ausland.

In Sachsen ist der vorgesehene Mitarbeiterschlüssel, also wie viele Pflegefälle eine Fachkraft zu betreuen hat, der ungünstigste der Republik. Das bekommen die Hilfebedürftigen zu spüren, vor allem aber das Personal. Die Deutsche Angestelltenkasse spricht von einem historischen Tiefpunkt bei der Berufsgesundheit in der Pflege.

In Sachsen verzeichnen die Mitarbeiter durchschnittlich 53 Fehltage, werden oft wegen Erkrankungen des Bewegungsapparates und psychischen Belastungen krankgeschrieben.

Immerhin erhält die stressgeplagte Berufsgruppe außer Applaus inzwischen auch die finanzielle Wertschätzung, welche sie verdient. In den letzten zehn Jahren gab es eine Gehaltssteigerung von 88 Prozent. Berufsneulinge bekommen nach ihrer Ausbildung monatlich 3900 Euro.