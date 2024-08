Großer Streit um die Ossi-Quote in Sachsen

Das BSW will eine Quote für Ostdeutsche bei Stellen-Neubesetzungen im öffentlichen Dienst.

"Reicht es aus, in Ostdeutschland geboren zu sein? Taugt auch ein ostdeutscher Schäferhund?", so der Landtagswahl-Spitzenkandidat Matthias Berger (56).

"Man muss halt die Fakten wahrnehmen: Weder in den Eliten der sächsischen Politik noch in der Verwaltung, den Gerichten, den Hochschulen oder den Medien in Sachsen sind Ostdeutsche proportional zu ihrem gesamtdeutschen Bevölkerungsanteil vertreten", verteidigte BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann (63) die Quote auf Anfrage.