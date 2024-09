Großes Jubiläum für den Lößnitzdackel: Das wird gefeiert!

Radebeul/Radeburg - Voll Dampf voraus! Zum großen Schmalspurbahn-Festival am Wochenende steht diesmal ein besonderer Geburtstag an - die Lößnitzgrundbahn feiert nämlich ihren 140. Geburtstag.

Christian Grumbt (28) ist seit 2017 Lokführer - und das mit Leib und Seele. © Christian Juppe

Eine Fahrt mit der Dampflok übt eine besondere Faszination aus. Schon seit 1884 fährt der "Lößnitzdackel", wie die Bahn umgangssprachlich genannt wird, von Radebeul bis nach Radeburg. Einer, der die Strecke kennt und liebt, ist Christian Grumbt (28).



Er arbeitet seit 2012 bei der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) und ist seit 2017 Lokführer. "Der Wunsch, Lokführer zu werden, hat sich bereits in der Schulzeit so entwickelt", sagt der junge Mann, der als erster in seiner Familie in der Bahnbranche tätig ist.

Grumbt hat eine Ausbildung als Industriemechaniker abgeschlossen, bevor er sich zum Lokführer ausbilden ließ. "Diese hat sechs Monate gedauert."

In dieser Zeit musste er vier Ausbildungsmodule absolvieren. Er selbst kann an den Feierlichkeiten am Wochenende nicht mitwirken. "Ich fahre in Freital, da ich für einen Kollegen einspringen muss." Seinen Kollegen, die in den nächsten zwei Tagen im Einsatz sind, drückt der junge Lokführer für das besondere Jubiläum die Daumen.