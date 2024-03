Großes Sachsen-Quiz: Gewinne Karten für dieses Museum!

Gewinne mit TAG24 und gewinne drei Eintrittskarten für das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz.

Von Markus Griese

Dresden - Vor 500 Jahren, also im Jahr 1524, tobte in Deutschland der Bauernkrieg, in Amerika setzte der erste Europäer einen Fuß auf Manhattan und in Indien wurde der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama zum Vizekönig ernannt. Soll heißen: Ein halbes Jahrtausend ist verdammt lange her. Umso erstaunlicher, dass es in Sachsen immer noch Orte, Gebäude oder Mythen gibt, die mindestens so alt sind. Bloß: Wie gut kennst Du Dich mit diesen Methusalems aus?

Löse das Quiz und gewinne Tickets für das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz. © Kristin Schmidt 1. Das Peter-Ulrich-Haus am Pirnaer Markt stammt aus dem Jahr 1506. Erbauer und Namensgeber Ulrich schuf auch die Kirche St. Marien gleich nebenan. Wer spielt heute regelmäßig Theater in dem Haus? H - Tom Pauls F - Olaf Schubert G - Harald Schmidt 2. Die "Schlummernde Venus", gemalt von den Renaissance-Künstlern Giorgione und Tizian, wurde im Jahr 1510 vollendet. Heute hängt es in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Warum zwei Maler?

U - Weil das Bild für einen zu groß war. I - Giorgione starb, Tizian übernahm. A - Einer warf einfach hin. 3. Mit alten Bäumen ist das so eine Sache. Nicht immer lässt sich deren Alter zu Lebzeiten exakt bestimmen. Viele Quellen gehen aber davon aus, dass die "Collmer Linde" (Wermsdorf in Nordsachsen) Sachsens ältester Baum sein könnte - und vielleicht schon 1000 Jahre alt. Was fand unter dem Baum - urkundlich belegt - im 12. und 13. Jahrhundert statt? S - Gerichtsverhandlungen P - Adels-Picknick M - Flohmarkt 4. Die Albrechtsburg in Meißen, errichtet 1471, gilt als Deutschlands ältestes Schloss. Manche Burgen - auch in Sachsen - sind aber älter. Was also ist der Unterschied zwischen Schloss und Burg?

D - Schlösser sind prunkvoller. T - Schlösser haben keine Wehranlagen. V - Schlösser sind selten unterkellert. 5. An welches Ereignis aus dem Jahr 1455 erinnert ein Denkmal unweit der Köhlerhütte Fürstenbrunn (Erzgebirge)? E - Hexenverbrennung Y - Hochwasser O - Prinzenraub 6. Die Universität Leipzig, Sachsens älteste, wurde im Jahr 1409 gegründet. Wer hat hier NICHT studiert? Q - Gottfried Wilhelm Leibniz

R -Johann Sebastian Bach J - Johann Wolfgang von Goethe 7. Der Alte Johannisfriedhof Leipzig wurde mindestens im 15. Jahrhundert eröffnet, vermutlich früher, und diente einer Viertelmillion Verstorbenen als letzte Ruhestätte. Seit 1884 finden hier keine Begräbnisse mehr statt. Was ist der Friedhof heute?

I - Eine museale Parkanlage B - Ein geschlossenes Biotop W - Waldgebiet 8. Der Domkeller Meißen bezeichnet sich selbst als älteste Gaststätte Sachsens. Dabei beruft man sich auf eine dokumentierte Beschwerde aus dem Jahr 1470. Was wurde damals bemängelt?

A - Der Wildschwein-Eintopf war versalzen. L - Der Honigwein war zu warm. S - Bier wurde auch an Nicht-Geistliche ausgeschenkt. 9. Das älteste Unternehmen Sachsens ist das Eisenwerk Erla in Schwarzenberg. Wann wurde es gegründet? N - 1490 C - 1380

G - 1671 10. Auch die älteste Brauerei Sachsens steht in Meißen: die Schwerter Brauerei. Wann war die erste urkundliche Erwähnung?

H - 1460 Z - 1515 E - 1789

