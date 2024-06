Nach SEK-Einsatz: Letzter Sowjetbürger kommt nicht mehr in sein Zuhause

Hoyerswerda - Am 25. April war es vorbei mit der Idylle im Dörfchen Spreetal: Ein Spezialeinsatzkommando stürmte das Haus in der Werkstraße, vollstreckte einen Haftbefehl gegen Grigori Nitichevski (63). Der verbrachte nur eine Nacht bei der Polizei und steht nun plötzlich auf der Straße.

Nikita (29), Darja (27) und Grigori Nitichevski (63) fühlen sich vom Staat schikaniert. © Thomas Türpe

"Ich hätte nie nach Sachsen kommen sollen", sagt Grigori Nitichevski. Auf die Behörden hier ist er nicht gut zu sprechen, fühlt sich von Staat, Politik und Justiz verfolgt.

Tatsächlich ist die Lage des Familienvaters kompliziert: Am 17. Januar 1992 floh er aus der Sowjetunion nach Deutschland und ließ sich zuerst in Flensburg nieder. Doch hier bekommt er weder die deutsche, noch die russische Staatsbürgerschaft, ist also quasi noch Sowjetbürger.

Die Polizei bezeichnet ihn als staatenlos, doch selbst dafür bekommt er nach eigenen Angaben keine Papiere.

Dabei hätte es fast mit der Einbürgerung geklappt: "Ich wollte in Schleswig-Holstein den Antrag stellen", sagt er TAG24. "Aber da ich damals gerade ein Haus in Sachsen kaufte, wurde mir gesagt, es wäre sinnlos. Ich solle den Antrag dann in Sachsen stellen."

Das Haus will Nitichevski von der Gemeinde gekauft, dafür 45.000 Euro gezahlt haben. Doch die soll jetzt die Zwangsräumung durchgesetzt haben.