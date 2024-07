Häusliche Gewalt in Sachsen: Nahezu jede Stunde ein Übergriff!

Dresden - Na­he­zu jede Stun­de kommt es in Sach­sen zu ei­nem Über­griff im häus­li­chen Be­reich. Meist sind Frau­en und Kin­der die Op­fer.

"Seit Jah­ren stei­gen die Zah­len zum Teil sprung­haft an. Ich fin­de das äu­ßerst be­sorg­nis­er­re­gend", er­klär­te Sach­sens Jus­tiz­mi­nis­te­rin Kat­ja Mei­er (44, Grü­ne).

In Dres­den nahm eine Lan­des­fach­stel­le ihre Ar­beit auf, die Be­ra­tungs­an­ge­bo­te in den Re­gio­nen ko­or­di­nie­ren soll. In Leip­zig gibt es eine neue An­lauf­stel­le für Be­trof­fe­ne von Stal­king und se­xua­li­sier­ter Ge­walt, die Op­fer psy­cho­so­zi­al be­treu­en und Schutz­kon­zep­te er­ar­bei­ten soll.